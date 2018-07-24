Українець Беленюк виграв міжнародний турнір з боротьби в Туреччині

Ще один українець Демьянков завоював бронзу

Збірна України здобула дві медалі на 36 міжнародному турнірі в турецькому Стамбулі. Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації спортивної боротьби України.

Лідер команди Жан Беленюк завоював золото у ваговій категорії до 87 кг. У фінальній сутичці Жан змагався з азербайджанцем (Ісламом Аббасовим) і переміг з рахунком 3:1.

У ваговій категорії до 67 кг бронзову нагороду здобув Денис Дем'янков, обійшовши представника Азербайджану Каріма Яфарова.

Нагадаємо, українці Жан Беленюк і Юлія Ткач стали чемпіонами польської борцівської ліги.