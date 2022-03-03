В Украине жертвами российской агрессии стали 752 мирных граждан, - ООН

Фото: в ООН назвали данные о жертвах среди мирного начеления в Украине из-за агрессии РФ (t.me/UA_National_Police)

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала 752 жертвы среди мирного населения в стране за время российской полномасштабной военной агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Тима Листера из CNN в Киеве.

В отчете указываются сведения за период с 24 февраля до полуночи вторника, 1 марта. Так, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в этот период зафиксировало 227 убитых, в том числе 15 детей в возрасте до 18 лет. Кроме того, количество раненых гражданских составило 525 человек.