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В Україні чекають на нову хвилю внутрішніх переселенців, - Верещук

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Київ, Понеділок 18 липня 2022 04:29
В Україні чекають на нову хвилю внутрішніх переселенців, - Верещук Фото: віце-прем'єр, міністр реінтеграції Ірина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Артур Родивилов

Нова хвиля внутрішнього переміщення зі сходу на захід України прогнозується напередодні опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем'єра з питань реінтеграції Ірини Верещук на телемарафоні.

За її словами, Запорізька область і місто Енергодар в її північно-західній частині фактично відрізані від газопостачання, і відновити його поки немає можливості.

У зв'язку з цим жителі будуть змушені їхати і шукати притулок на заході України.

Верещук додала, що зареєстровані тільки 4,5 млн внутрішньо переміщених осіб.На ділі ж мова йде про майже 7 млн осіб, вказала вона.

Нагадаємо, раніше Верещук розповіла, що робити переселенцям, яких виселяють з місць тимчасового розміщення.

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