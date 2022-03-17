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В Украине с завтрашнего дня подешевеет дизтопливо и бензин, - Минэкономики

Фото: цена бензина и дизтоплива в Украине снизится с завтрашнего дня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин сообщил о снижении с завтрашнего дня цен на бензин и дизтопливо. Он назвал максимальную стоимость топлива на АЗС, которая должна быть с 18 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кудина в ходе общеукраинского телемарафона.

"С завтрашнего дня цена дизельного топлива в Украине снижается на 5 гривен, то есть его стоимость не должна превышать 40 гривен (за литр - ред.)", - сказал Кудин.

По его словам, цены на бензин снизятся еще больше - он подешевеет на почти на 8 гривен и должен стоить около 36 гривен.

"Бензин подешевеет на 7,76 гривны, и станет не дороже 35,76 гривны", - уточнил замминистра.

Кудин также оценил предварительный ущерб от вторжения России в Украину. По его словам, убытки оцениваются в 565 млрд гривен. В эту цифру вошли компенсации военным, погибшим и инверторам.

Напомним, 12 марта Кабинет министров Украины принял ряд решений, в том числе для сдерживания цен на автомобильное топливо.

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