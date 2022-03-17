В Украине с завтрашнего дня подешевеет дизтопливо и бензин, - Минэкономики

"С завтрашнего дня цена дизельного топлива в Украине снижается на 5 гривен, то есть его стоимость не должна превышать 40 гривен (за литр - ред.)", - сказал Кудин.

По его словам, цены на бензин снизятся еще больше - он подешевеет на почти на 8 гривен и должен стоить около 36 гривен.

"Бензин подешевеет на 7,76 гривны, и станет не дороже 35,76 гривны", - уточнил замминистра.

Кудин также оценил предварительный ущерб от вторжения России в Украину. По его словам, убытки оцениваются в 565 млрд гривен. В эту цифру вошли компенсации военным, погибшим и инверторам.