В Украине завтра жара спадет до +30

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Киеве 4 июля без существенных осадков, температура +23 градуса

Погода в Украине завтра, 4 июля, будет солнечной, в некоторых областях ожидаются небольшие дожди, температура воздуха +30. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Как сообщает синоптик, завтра в Украине маловероятны существенные осадки, температура воздуха +21 +26 градусов.

"Даже с юга сильная жара пойдет, там ожидается + 25 + 29, местами до +30 градусов. Кто в Карпатах, там ближайшей ночью понадобятся теплые вещи, предполагается +7 +12 градусов", - сообщила Диденко.

На севере страны северо-западный ветер может существенно усилиться и возможны небольшие дожди. Также дожди вероятны в Луганской и Донецкой областях.

"Но на общую солнечную картину это не должно повлиять", - отметила синоптик.

В Киеве в четверг без существенных осадков, только в отдельных районах может увеличиться облачность и влажность. В течение дня в столице завтра ожидается +20 +23 градуса.

"Такой синоптический рахат-лукум в Украине продлится до конца недели. В ближайшей перспективе существенные дожди с грозами возможны на Ивана, 7 июля, и 8 июля. Когда и где - в следующих прогнозах", - добавила синоптик.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня, 3 июля, погода будет солнечная. Температура воздуха днем достигнет +29 +31.

В Киеве сегодня будет солнечно, без осадков. Днем температура воздуха достигнет +24 +26 градусов.

Кроме того, сегодня погода ухудшится в южной части страны и в Карпатах. Днем 3 июля в южной части страны, в Карпатах ночью и в восточных областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с.