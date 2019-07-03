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В Україні завтра вночі температура опуститися до +7

Новини » Суспільство    03.07.2019 - 12:22
В Україні завтра вночі температура опуститися до +7
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві 4 липня без істотних опадів, температура +23 градуси

Погода в Україні завтра, 4 липня, буде сонячною, в деяких областях очікуються невеликі дощі, температура повітря +30. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Як повідомляє синоптик, завтра в Україні малоймовірні істотні опади, температура повітря +21 +26 градусів.

"Навіть з півдня сильна спека піде, там очікується + 25 + 29, місцями до +30 градусів. Хто в Карпатах, там найближчої ночі знадобляться теплі речі, передбачається +7 +12 градусів", - повідомила Діденко.

На півночі країни північно-західний вітер може суттєво посилитися і можливі невеликі дощі. Також дощі ймовірні в Луганській і Донецькій областях.

"Але на загальну сонячну картину це не повинно вплинути", - зазначила синоптик.

У Києві в четвер без істотних опадів, тільки в окремих районах може збільшитися хмарність та вологість. Протягом дня в столиці завтра очікується +20 +23 градуси.

"Такий синоптичний рахат-лукум в Україні триватиме до кінця тижня. У найближчій перспективі суттєві дощі з грозами можливі на Івана, 7 липня, 8 липня. Коли і де - в наступних прогнозах", - додала синоптик.

В Україні завтра вночі температура опуститися до +7

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні, 3 липня, погода буде сонячна. Температура повітря вдень сягне +29 +31.

У Києві сьогодні буде сонячно, без опадів. Вдень температура повітря досягне +24 +26 градусів.

Крім того, сьогодні погода погіршиться в південній частині країни та в Карпатах. Вдень 3 липня у південній частині країни, в Карпатах вночі і в східних областях грози, місцями шквали 15-20 м/с.

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