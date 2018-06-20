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Интервью

В Украине завтра стартует эксперимент по борьбе с контрабандой на таможне

НовостиЭкономика    20.06.2018 - 15:35
Фото: иллюстративное фото (oda.odessa.gov.ua)
Фото: иллюстративное фото (oda.odessa.gov.ua)

Полиция будет круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля

В Украине завтра стартует экспериментальный проект по созданию условий для предотвращения уклонения от уплаты таможенных платежей. Соответствующее постановление правительства есть в распоряжении РБК-Украина.

Сообщается, что эксперимент продлится с 21 июня по 31 декабря 2018 года. При его реализации полиция получит право круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля в пунктах пропуска через государственную границу и в других местах таможенной территории Украины, где органы Фискальной службы проводят таможенные формальности. Полиции также предоставят доступ к автоматизированной системе таможенного оформления "Инспектор - 2006".

Кроме того, МВД совместно с Минфином и Государственной фискальной службой обязали ежемесячно с 1 сентября 2018 подавать отчеты о результатах реализации экспериментального проекта.

 

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил вернуть уголовную ответственность за контрабанду товаров.

 

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, контрабанда, таможня  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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