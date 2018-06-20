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Интервью

Аваков предлагает вернуть уголовную ответственность за контрабанду товаров

НовостиПолитика    20.06.2018 - 11:54
Фото: Арсен Аваков (kmu.gov.ua)
Фото: Арсен Аваков (kmu.gov.ua)

Кабмин подаст в Верховную раду соответствующий законопроект

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков вернуть уголовную ответственность за контрабанду товаров. Об этом он заявил на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Аваков напомнил, что ранее контрабанда товаров была декриминализована.

"Сейчас мы чуть ли не единственная страна в Европе, где контрабанда декриминализована. Этому нужно положить конец. Я думаю, что мы должны подать в Раду законопроект и снова признать контрабанду уголовным преступлением", - заявил Аваков.  

 

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал новый этап борьбы с контрабандой на таможне.  

"Мы сформировали план действий по борьбе с контрабандой. Есть десятки миллиардов гривен, которые схемщики выводят за пределы украинского бюджета. Я этого терпеть не буду. В прошлом году наши действия дали возможность привлечь в бюджет более 70 млрд гривен", - отметил Гройсман.

КМУ вместе с силовыми ведомствами разработал совместный план действий по борьбе с контрабандой на таможне
Теги публикации: контрабанда, уголовная ответственность, Арсен Аваков  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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