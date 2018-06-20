Аваков предлагает вернуть уголовную ответственность за контрабанду товаров

Кабмин подаст в Верховную раду соответствующий законопроект

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков вернуть уголовную ответственность за контрабанду товаров. Об этом он заявил на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Аваков напомнил, что ранее контрабанда товаров была декриминализована.

"Сейчас мы чуть ли не единственная страна в Европе, где контрабанда декриминализована. Этому нужно положить конец. Я думаю, что мы должны подать в Раду законопроект и снова признать контрабанду уголовным преступлением", - заявил Аваков.

Я підтримую криміналізацію статей за контрабанду. Це принципова боротьба. Жодних тимчасових акцій я проводити не збираюсь. Це буде системна робота. Ми маємо виграти цю війну заради українців. #УкраїнаБезКонтрабанди pic.twitter.com/VbmvBV2tf4 — Volodymyr Groysman (@VGroysman) June 20, 2018

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал новый этап борьбы с контрабандой на таможне.

"Мы сформировали план действий по борьбе с контрабандой. Есть десятки миллиардов гривен, которые схемщики выводят за пределы украинского бюджета. Я этого терпеть не буду. В прошлом году наши действия дали возможность привлечь в бюджет более 70 млрд гривен", - отметил Гройсман.