В Украине завтра потеплеет: новый прогноз синоптиков
Синоптики обновили прогноз погоды на завтра. Ожидается потепление во всех регионах страны.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.
В четверг территория Украины продолжит находиться под влиянием поля повышенного давления, антициклона Walpurga, и хотя центр уже смещается в восточном направлении, но западная периферия обеспечит для всех жителей погоду без осадков.
Воздушные потоки будут преобладать с юго-запада, они будут более ощутимыми, ведь антициклон уходит медленно. Завтра будет умеренный ветер, но он несет с собой относительно теплую воздушную массу и соответственно повышение температуры.
Прогноз на завтра
Ночью и утром в западных областях местами туман, в центральных областях местами на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью -2-7 мороза, в северной части около 0, днем +1+6 тепла, на юге Одесской области +7+9.
Напомним, Укргидрометцентр дал прогноз на первый месяц зимы.
Отметим, в Украину придет потепление 27 ноября.