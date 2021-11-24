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В Украине завтра потеплеет: новый прогноз синоптиков

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Киев, Среда 24 ноября 2021 14:23
В Украине завтра потеплеет: новый прогноз синоптиков Фото: в Украине завтра потеплеет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики обновили прогноз погоды на завтра. Ожидается потепление во всех регионах страны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

В четверг территория Украины продолжит находиться под влиянием поля повышенного давления, антициклона Walpurga, и хотя центр уже смещается в восточном направлении, но западная периферия обеспечит для всех жителей погоду без осадков.

Воздушные потоки будут преобладать с юго-запада, они будут более ощутимыми, ведь антициклон уходит медленно. Завтра будет умеренный ветер, но он несет с собой относительно теплую воздушную массу и соответственно повышение температуры.

Прогноз на завтра

Ночью и утром в западных областях местами туман, в центральных областях местами на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью -2-7 мороза, в северной части около 0, днем +1+6 тепла, на юге Одесской области +7+9.

Напомним, Укргидрометцентр дал прогноз на первый месяц зимы.

Отметим, в Украину придет потепление 27 ноября.

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