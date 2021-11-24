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В Україні завтра потеплішає: новий прогноз синоптиків

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Київ, Середа 24 листопада 2021 14:23
В Україні завтра потеплішає: новий прогноз синоптиків Фото: в Україні завтра потеплішає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики оновили прогноз погоди на завтра. Очікується потепління у всіх регіонах країни.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

У четвер територія України продовжить перебувати під впливом поля підвищеного тиску, антициклону Walpurga, і хоча його центр вже зміщується у східному напрямку, але західна периферія забезпечить для всіх мешканців погоду без опадів.

Повітряні потоки переважатимуть із південного заходу, вони будуть більш відчутними, адже антициклон відходить повільно. Завтра буде помірний вітер, але він несе із собою відносно теплу повітряну масу і відповідно підвищення температури.

Прогноз на завтра

Вночі та вранці у західних областях місцями туман, у центральних областях подекуди на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі -2-7 морозу, у північній частині близько 0, вдень +1+6 тепла, на півдні Одеської області +7+9.

Нагадаємо, Укргідрометцентр дав прогноз на перший місяць зими.

Зазначимо, в Україну прийде потепління 27 листопада.

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