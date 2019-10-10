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В Украине завтра потеплеет до +20

Новости » Общество    10.10.2019 - 18:01
В Украине завтра потеплеет до +20
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м / с

Погода в Украине завтра, 11 октября, будет без осадков, однако в южных и восточных областях ожидаются дожди, температура +20. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского Гидрометцентра в Facebook.

Как сообщают синоптики, 11 октября в южных и восточных областях ожидаются дожди, а на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м / с.

Температура воздуха ночью составит +4 +9, а днем +​​13 +18 градусов. В южной части столбики термометров ночью опустятся до +7 +12, а днем поднимуться до +​15 +20 градусов. На высокогорье Карпат на протяжении суток ожидается +2 +7 градусов.

В Украине завтра потеплеет до +20Напомним, после четверга, 10 октября, в Украине ожидается потепление, местами ожидается повышение температуры воздуха до +25 градусов.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко сообщила, что в пятницу, 11 октября, в Украине будет прохладно, а в некоторых областях ожидаются дожди. В течение дня температура воздуха составит от +12 до +16 градусов, на юге от +15 до +20 градусов тепла. В Киеве в пятницу возможен дождь, а температура воздуха прогреется до +14 градусов.

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