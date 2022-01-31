В Украине завтра подорожают одноразовые пакеты в супермаркетах: новые цены

В Украине подорожают одноразовые пакеты в супермаркетах. Правительственное решение о подорожании пакетов вступает в действие 1 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Министерства экономики Украины .

О каких пакетах идет речь: пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров, предназначенные для упаковки и транспортировки товаров и продуктов.

Места распространения: точки розничной торговли, общественного питания и сферы услуг.

Какие будут цены:

2 грн - за пакет без ручек и боковых складок;

2,5 грн - за пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;

3 грн - за пакет с ручками и боковыми складками.

"Это позволит ограничить оборот пластиковых пакетов и улучшить экологическую ситуацию в стране", - отметили в министерстве.