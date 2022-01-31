В Україні завтра подорожчають одноразові пакети у супермаркетах: нові ціни

В Україні подорожчають одноразові пакети у супермаркетах. Урядове рішення про подорожчання пакетів вступає в дію 1 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Міністерства економіки України .

Про які пакети йде мова: пакети зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів, призначені для пакування та транспортування товарів і продуктів.

Місця поширення: точки роздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг.

Які будуть ціни:

2 грн - за пакет без ручок та бічних складок;

2,5 грн - за пакет без ручок, але з бічними складками або з ручками без бокових складок;

3 грн - за пакет із ручками та бічними складками.

"Це дозволить обмежити обіг пластикових пакетів та покращити екологічну ситуацію в країні", - зазначили у міністерстві.