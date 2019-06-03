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В Україні завтра очікуються короткочасні дощі

Новини » Суспільство    03.06.2019 - 16:06
В Україні завтра очікуються короткочасні дощі
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вдень у центральних та південних областях місцями ожидаетсят град і шквали до 15-20 м / с

Погода в Україні завтра, 4 червня, буде дощовою, температура повітря прогріється до +29 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр" у Facebook.

Як повідомляють синоптики, 4 червня в Україні очікуються короткочасні дощі, грози, лише вночі у північних та більшості західних областей без опадів.

Вітер північно-східний буде дути зі швидкістю 5-10 м / с. Вдень у центральних та південних областях місцями ожидаетсят град і шквали до 15-20 м / с.

Температура повітря вночі становитиме +13 +18, а вдень прогріється до +24 +29 градусів. У західних областях стовпчик термометра підніметься до +21 +26 градусів.

В Україні завтра очікуються короткочасні дощі

Нагадаємо, сьогодні в Україні погода сприятиме підвищеного рівня пожежної небезпеки. У Київській області 3-5 червня переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. По Києву 3 червня висока (4 класу) пожежна небезпека.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні в Україні погода буде дощовою. Без опадів буде лише у Волинській, Рівненській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях. Температура повітря прогріється до +31 градуса.

У Києві сьогодні буде без опадів. Вдень температура повітря становитиме від +27 до +29, вночі від +15 до +17. Вітер північно-східний буде дути зі швидкістю 5-10 м/сек.

В Україні завтра місцями сильні зливи та шквали В Україні сьогодні очікуються грози
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