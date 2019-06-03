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Сегодня в Украине ожидаются дожди и грозы

Новости » Общество    03.06.2019 - 08:00
Сегодня в Украине ожидаются дожди и грозы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве сегодня днем от +27 до +29

Погода в Украине 3 июня 2019 продолжит быть дождливой, сухо прогнозируется только в Волынской, Ровенской, Житомирской, Черниговской и Сумской области, температура воздуха днем достигнет +31. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке Украины пройдут дожди, температура днем от +29 до +31, ночью от +16 до +18. В центре дожди, днем от +27 до +29, ночью от +14 до +17. На юге дожди, температура воздуха днем от +26 до +29, ночью от +19 до +21. В Крыму дожди, днем от +27 до +29, ночью от +19 до +29.

На западе Украины также ожидаются дожди, днем от +23 до +29, ночью от +12 до +15. В северных областях без осадков, кроме Полтавской и Харьковской области, днем от +26 до +31, ночью от +14 до +18.

Сегодня в Украине ожидаются дожди и грозы

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 3 июня днем и ночью прогнозируется без осадков, дневная температура воздуха составит от +27 до +29, ночью от +15 до +17. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек.

Сегодня в Украине ожидаются дожди и грозы

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