Сегодня в Украине ожидаются дожди и грозы

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве сегодня днем от +27 до +29

Погода в Украине 3 июня 2019 продолжит быть дождливой, сухо прогнозируется только в Волынской, Ровенской, Житомирской, Черниговской и Сумской области, температура воздуха днем достигнет +31. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке Украины пройдут дожди, температура днем от +29 до +31, ночью от +16 до +18. В центре дожди, днем от +27 до +29, ночью от +14 до +17. На юге дожди, температура воздуха днем от +26 до +29, ночью от +19 до +21. В Крыму дожди, днем от +27 до +29, ночью от +19 до +29.

На западе Украины также ожидаются дожди, днем от +23 до +29, ночью от +12 до +15. В северных областях без осадков, кроме Полтавской и Харьковской области, днем от +26 до +31, ночью от +14 до +18.

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 3 июня днем и ночью прогнозируется без осадков, дневная температура воздуха составит от +27 до +29, ночью от +15 до +17. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек.