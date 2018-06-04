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В Украине завтра ожидаются грозы и шквалы

НовостиОбщество    04.06.2018 - 18:46
Иллюстративное фото (pixabay.com-SturmjaegerTobi)
Иллюстративное фото (pixabay.com-SturmjaegerTobi)

Завтра в Украине местами ожидается град

В Украине завтра, 5 июня 2018 года, ожидаются грозы и шквалы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, до конца суток 4 июня в западных, южных и Винницкой области грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Отметим, сегодня, 4 июня 2018 года, на юге и востоке Украины ожидаются дожди с грозами, на остальной территории без осадков, температура поднимется до +28.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве завтра, 5 июня 2018 года, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Теги публикации: Гидрометцентр, ГСЧС, гроза  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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