В Украине завтра ожидаются грозы и шквалы

Завтра в Украине местами ожидается град

В Украине завтра, 5 июня 2018 года, ожидаются грозы и шквалы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, до конца суток 4 июня в западных, южных и Винницкой области грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Отметим, сегодня, 4 июня 2018 года, на юге и востоке Украины ожидаются дожди с грозами, на остальной территории без осадков, температура поднимется до +28.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве завтра, 5 июня 2018 года, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.