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В Україні завтра очікуються грози та шквали

НовиниСуспільство    04.06.2018 - 18:46
Ілюстративне фото (pixabay.com-SturmjaegerTobi)
Ілюстративне фото (pixabay.com-SturmjaegerTobi)

Завтра в Україні місцями очікується град

В Україні завтра, 5 червня 2018 року, очікуються грози та шквали. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, до кінця доби 4 червня у західних, південних та Вінницькій області грози, місцями град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, сьогодні, 4 червня 2018 року, на півдні та сході України очікуються дощі з грозами, на решті території без опадів, температура підніметься до +28.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві завтра, 5 червня 2018 року, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Теги публікації: Гідрометцентр, ДСНС, гроза  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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