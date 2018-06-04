В Україні завтра очікуються грози та шквали

Завтра в Україні місцями очікується град

В Україні завтра, 5 червня 2018 року, очікуються грози та шквали. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, до кінця доби 4 червня у західних, південних та Вінницькій області грози, місцями град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, сьогодні, 4 червня 2018 року, на півдні та сході України очікуються дощі з грозами, на решті території без опадів, температура підніметься до +28.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві завтра, 5 червня 2018 року, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.