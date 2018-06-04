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В Киеве завтра ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности

НовостиОбщество    04.06.2018 - 18:02
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем

В Киеве завтра, 5 июня 2018 года, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

"В Киеве 5 июня сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах, и напоминают о правилах поведения в случае возникновения пожара", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что 5 июня в Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Кроме того, по информации украинских синоптиков, в западных областях завтра, 5 июня 2018 года, местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

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Теги публикации: КГГА, Киев, пожарная опасность  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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