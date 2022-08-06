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В Україні завтра очікуються грози, але не всюди: названо регіони

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Україна, Субота 06 серпня 2022 14:17
В Україні завтра очікуються грози, але не всюди: названо регіони Фото: грози в Україні очікуються 7 серпня у 4 регіонах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 7 серпня, у західних, вдень і у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях очікуються грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"7 серпня у західних, вдень і у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, погода в Україні у серпні буде з різкими перепадами температур у бік похолодання, а опадів буде чимало – час від часу очікуються зливи.

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