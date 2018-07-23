В Україні сьогодні очікуються грози та шквали

Гроза сьогодні очікується, зокрема, і в Києві

В Україні сьогодні, 23 липня 2018 року, очікуються грози та шквали. Про це з посиланням на інформацію вітчизняних синоптиків повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій.

Так, сьогодні вдень гроза, град та сильний вітер, до 20 м/с, очікується у більшості регіонів України. Разом з тим, у більшості східних областей та півдня буде переважно сухо.

Крім того, гроза сьогодні пройде і у Києві, а у Київській області також очікуються шквали до 20 м/с.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.