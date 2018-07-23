В Україні завтра очікуються грози та короткочасні дощі

Зокрема, дощі та грози очікуються завтра у Київській області

В Україні завтра, 24 липня 2018 року, очікуються грози та короткочасні дощі. Про це йдеться у повідомленні Українського гідрометцентру у Facebook.

Як зазначається, в Україні продовжується зумовлена малорухомим циклоном дощова погода.

"24 липня в Україні вночі місцями, вдень повсюди короткочасні дощі, грози; на Прикарпатті та півночі Лівобережжя вдень місцями сильні дощі", - йдеться у повідомленні.

За даними синоптиків, завтра на півдні та заході очікується до +27 градусів, на решті території - до +31, вночі - до +19, а на узбережжі морів до +23.

Крім того, зазначається, що дощі та грози очікуються завтра у Київській області: вночі місцями, вдень - повсюди. Денна температура становитиме до +25, вночі - до +19.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що гроза в Україні очікується і сьогодні, 23 липня.