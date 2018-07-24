В Україні завтра очікуються грози

Вдень по Україні очікується до +28 градусів, а на півдні - до +32

В Україні завтра, 25 липня 2018 року, очікуються грози та короткочасні дощі. Про це йдеться у повідомленні Українського гідрометцентру у Facebook.

Так, 25 липня в Україні вночі температура повітря підніметься максимум до +19, а на узбережжі морів - до +22 градусів тепла. Вдень по Україні очікується до +28 градусів, а на півдні - до +32.

"25 липня в Україні короткочасні дощі з грозами (вночі місцями)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні у Києві очікується гроза та короткочасні дощі.