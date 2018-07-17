В Украине завтра ожидаются дожди и грозы

В частности, в западных областях Украины 18 июля ожидаются сильные дожди

В Украине завтра, 18 июля 2018 года, ожидаются дожди и грозы. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.

"18 июля в Украине ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, в западных областях и на севере Левобережья местами сильные дожди", - говорится в сообщении.

По информации синоптиков, ночная температура завтра поднимется до +20 градусов, а минимальная составит +15. Днем 18 июля ожидается до +26 тепла, а на юге - до +30.

Фото: прогноз на 18 июля (facebook.com/ukrgmc.official)

Кроме того, по данным синоптиков, кратковременные дожди завтра пройдут в Киеве. Температура в столице - до +26.

Напомним, ранее сообщалось, что в реках в западных областях ожидаются подъемы воды над установленным уровнем.