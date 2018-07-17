В Україні завтра очікуються дощі та грози

Зокрема, у західних областях України 18 липня очікуються сильні дощі

В Україні завтра, 18 липня 2018 року, очікуються дощі та грози. Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру у Facebook.

"18 липня в Україні очікуються короткочасні дощі, місцями грози, у західних областях та на півночі Лівобережжя подекуди сильні дощі", - йдеться у повідомленні.

За інформацією синоптиків, нічна температура завтра підніметься до +20 градусів, а мінімальна становитиме +15. Вдень 18 липня очікується до +26 тепла, а на півдні - до +30.

Фото: прогноз на 18 липня (facebook.com/ukrgmc.official)

Крім того, за даними синоптиків, короткочасні дощі завтра пройдуть у Києві. Температура у столиці - до +26.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у річках у західних областях очiкуються пiдйоми води над встановленим рівнем.