В Украине завтра ожидаются дожди и грозы, местами град

В Карпатах завтра ночью ожидается 3-8 градусов тепла

В Украине завтра, 23 июня 2018 года, ожидаются дожди и грозы, местами град и шквалы 17-22 м/с. Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра в Facebook.

"23 июня в Украине дожди, местами грозы, в центральных и южных областях местами град и шквалы 17-22 м/с, в Винницкой, Киевской, Черниговской и Черкасской областях ночью местами сильные дожди; лишь в восточной части без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в западных, большинстве северных и центральных областей завтра ожидается понижение температуры воздуха ночью до 10-15 градусов, днем до 14-19 градусов. Как отмечается, в Карпатах завтра ночью ожидается 3-8 градусов тепла, днем от 11 до 16 градусов, на остальной территории днем 23-27 градусов, на востоке - от 30 до 34 градусов.

23 июня в Украине дожди, местами грозы, в центральных и южных областях местами град и шквалы 17-22 м/с, в... Опубликовано Украинский гидрометцентр 22 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в большинстве областей Украины сегодня ожидаются грозы и сильные ливни.