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В Україні завтра очікуються дощі та грози, подекуди град

НовиниСуспільство    22.06.2018 - 16:19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Карпатах завтра вночі очікується 3-8 градусів тепла

В Україні завтра, 23 червня 2018 року, очікуються дощі та грози, подекуди град та шквали 17-22 м/с. Про це йдеться у повідомленні Українського гідрометцентру у Facebook.

"23 червня в Україні дощі, місцями грози, у центральних та південних областях подекуди град та шквали 17-22 м/с, у Вінницькій, Київській, Чернігівській та Черкаській областях вночі місцями сильні дощі; лише у східній частині без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с", - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що у західних, більшості північних та центральних областей завтра очікується зниження температури повітря вночі до 10-15 градусів, вдень до 14-19 градусів. Як зазначається, у Карпатах завтра вночі очікується 3-8 градусів тепла, вдень від 11 до 16 градусів, на решті території вдень 23-27 градусів, на сході - від 30 до 34 градусів.

 

23 червня в Україні дощі, місцями грози, у центральних та південних областях подекуди град та шквали 17-22 м/с, у...

Опубліковано Український гідрометцентр 22 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у більшості областей України сьогодні очікуються грози та сильні зливи. 

Синоптики попереджають про сильні зливи в Україні Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі, температура до +34
Теги публікації: Гідрометцентр, гроза  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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