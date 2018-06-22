Синоптики предупреждают о сильных ливнях в Украине

Осадки будут сопровождаться шквальным ветром

В большинстве областей Украины сегодня ожидаются грозы и сильные ливни. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 22 июня в Киеве, Киевской и в большинстве северных и центральных областей днем ожидаются грозы, местами шквалы 17-22 м/с, в отдельных районах сильные ливни.

Кроме того, ночью в западной части страны, в Карпатах и на Закарпатье пройдут сильные дожди, днем в отдельных районах Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях сильные ливни.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о высоком уровне пожарной опасности в Киеве.