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Синоптики предупреждают о сильных ливнях в Украине

НовостиОбщество    22.06.2018 - 08:36
Фото: иллюстративное фото (РБК-Украина)
Фото: иллюстративное фото (РБК-Украина)

Осадки будут сопровождаться шквальным ветром

В большинстве областей Украины сегодня ожидаются грозы и сильные ливни. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 22 июня в Киеве, Киевской и в большинстве северных и центральных областей днем ожидаются грозы, местами шквалы 17-22 м/с, в отдельных районах сильные ливни.

Кроме того, ночью в западной части страны, в Карпатах и на Закарпатье пройдут сильные дожди, днем в отдельных районах Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях сильные ливни.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о высоком уровне пожарной опасности в Киеве.  

 

Погода на сегодня: в Украине местами дожди, температура до +34 На выходных в Киеве дневная температура упадет до +19
Теги публикации: Гидрометцентр, ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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