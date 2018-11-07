В Украине завтра ожидается туман

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Завтра в Украине осадков не ожидается

В Украине завтра, 8 ноября 2018 года, ожидается туман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Украинского гидрометцентра в Facebook.

Как отмечается, завтра в Украине осадков не ожидается. Вместе с тем, ночью и утром местами возможен туман, ветер переменных направлений 3-8 м/с.

"Температура ночью от +1 тепла до -4 мороза, на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны от +2 до +7 тепла; днем от +7 до +12, в западных областях и в Крыму местами от +13 до +15", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине продолжается похолодание, и первые ночные заморозки прогнозируют на субботу, 10 ноября. Впрочем, уже во второй половине месяца температура слегка поднимется.

Отметим, сегодня, 7 ноября 2018 года, на территории Украины осадков не ожидается, температура воздуха днем до +18. В частности, в столице Украины сегодня, 7 ноября, осадков не предвидится. По прогнозам синоптиков, днем в Киеве от +8 до +10, ночью от +0 до +2. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.