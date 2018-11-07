В Україні завтра очікується туман

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра в Україні опадів не очікується

В Україні завтра, 8 листопада 2018 року, очікується туман. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Українського гідрометцентру у Facebook.

Як зазначається, завтра в Україні опадів не очікується. Разом з тим, вночі та вранці місцями можливий туман, вітер змінних напрямків 3-8 м/с.

"Температура вночі від +1 тепла до -4 морозу, на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни від +2 до +7 тепла; вдень від +7 до +12, у західних областях та в Криму місцями від +13 до +15", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні триває похолодання, і перші нічні заморозки прогнозують на суботу, 10 листопада. Втім, вже у другій половині місяця температура злегка підніметься.

Зазначимо, сьогодні, 7 листопада 2018 року, на території України опадів не очікується, температура повітря вдень до +18. Зокрема, у столиці України сьогодні, 7 листопада, опадів не передбачається. За прогнозами синоптиків, вдень у Києві від +8 до +10, вночі від +0 до +2. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.