В Україні завтра очікується потепління

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У південних областях та на Закарпатті до +29

Погода в Україні завтра, 18 серпня, буде теплою, лише в деяких областях очікується короткочасний дощ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гидрометцентр.

Як повідомляють синоптики, 18 серпня буде без опадів, лише вдень у східних областях та на півночі Лівобережжя місцями очікується короткочасний дощ, гроза.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с.

Температура повітря вночі становитиме +11 +16, у західних областях місцями +7 +10 градусів. Вдень стовпчики термометрів прогріються до +21 +26 градусів, у південних областях та на Закарпатті до +29.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 17 серпня дощі та грози накриють північні та східні області країни. Температура повітря вдень на заході України досягне +21 +26. У Києві сьогодні очікуються дощі. Температура повітря вдень сягне +19 +21, вночі очікується +11 +13.

Крім того, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, завтра, 18 серпня, в Україні погода буде теплою і без опадів. Температура повітря 18 серпня підвищиться і складе +24 +29 градусів. У Чернігівській і Сумській областях місцями +20 +23 градуси. У Києві завтра очікується прекрасна погода: сухо, вдень +24 +26 градусів.

Крім того, синоптик зазначила, що з понеділка в Україні потеплішає ще на кілька градусів.