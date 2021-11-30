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В Украине завтра ожидается мокрый снег и гололедица: водителей просят быть осторожными на дороге

Автор: Валерия Полищук

В среду, 1 декабря, в Украине ожидается мокрый снег и гололедица. Водителей призывают быть осторожными на дороге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

В западных, северных и юго-восточных областей, в частности в Киеве, ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, на дорогах - гололедица.

На западе и юге страны прогнозируются порывы ветра, которые будут достигать местами 15-20 м/с.

"Водители, будьте особенно внимательны за рулем, во время движения неукоснительно соблюдайте ПДД. Не забывайте о поясах безопасности, соблюдайте безопасную скорость и дистанцию, правила парковки (чтобы не мешать работе снегоуборочной техники)", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве напомнили водителям, что необходимо заменить шины на своем автомобиле на зимние.

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