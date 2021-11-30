В Україні завтра очікується мокрий сніг та ожеледиця: водіїв просять бути обережними на дорозі

У західних, північних і південно-східних областей, зокрема в Києві, очікуються опади у вигляді снігу, мокрого снігу, на дорогах - ожеледиця.

На заході та півдні країни прогнозуються пориви вітру, які сягатимуть місцями 15-20 м/с.

"Водії, будьте особливо уважні за кермом, під час руху неухильно дотримуйтесь ПДР. Не забувайте про пояси безпеки, дотримуйтесь безпечну швидкість і дистанцію, правила паркування (щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки)", - йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві нагадали водіям, що необхідно замінити шини на своєму автомобілі на зимові.