ru ua
Вт, 30 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине завтра ожидается мокрый снег и гололедица: водителей просят быть осторожными на дороге

Новина українською →
Вторник 30 ноября 2021 15:51
В Украине завтра ожидается мокрый снег и гололедица: водителей просят быть осторожными на дороге Фото: В Украине завтра ожидается мокрый снег и гололедица (Виталий Носач,РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 1 декабря, в Украине ожидается мокрый снег и гололедица. Водителей призывают быть осторожными на дороге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

В западных, северных и юго-восточных областей, в частности в Киеве, ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, на дорогах - гололедица.

На западе и юге страны прогнозируются порывы ветра, которые будут достигать местами 15-20 м/с.

"Водители, будьте особенно внимательны за рулем, во время движения неукоснительно соблюдайте ПДД. Не забывайте о поясах безопасности, соблюдайте безопасную скорость и дистанцию, правила парковки (чтобы не мешать работе снегоуборочной техники)", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве напомнили водителям, что необходимо заменить шины на своем автомобиле на зимние.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Путин ответил, готовится ли новое вторжение России в Украину
Путин ответил, готовится ли новое вторжение России в Украину
DAILY
"Нетоварное соседство". Как и чем торгуют между собой враждующие страны
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора "Нетоварное соседство". Как и чем торгуют между собой враждующие страны