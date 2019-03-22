В Украине завтра ожидается мокрый снег

Завтра, 23 марта, ожидается ухудшение погоды в Украине, в частности, синоптики предупреждают о мокром снеге и дожде в некоторых регионах. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Сообщается, что 23 марта в восточных областях и Приазовье небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м / с, в Украине, кроме западных областей, местами порывы 15-20 м / с.

Температура ночью от -3 до +2 градусов, на крайнем юге страны до +6, днем до +9, в западных областях и в Одесской области до +15.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украину идет циклон с атмосферными фронтами. В связи с этим 22 марта погода в Украине будет дождливая, а также скоро ожидается снег. В частности, в южных областях осадков не ожидается. Кроме того, в пятницу порывы северо-западного ветра будут достигать штормовых 15-20 м/с. Синоптик посоветовала спрятать со двора и балкона легкие предметы.

Добавим, ранее синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине 22 марта 2019 года. По данным синоптиков, днем 22 марта в северных, центральных и восточных областях, в Киеве и Киевской области порывы ветра 15-20 м/с (первый уровень опасности).