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В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение

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Киев, Воскресенье 18 сентября 2022 13:54
В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение Фото: В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На понедельник, 19 сентября, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Практически на всей территории страны ожидается сильный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС в Facebook.

По данным синоптиков, 19 сентября в Украине, кроме юга, ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.

Первый уровень опасности (желтый) - это уровень опасности, при котором погодные условия могут привести к нарушению служб электроснабжения, связи, строительства, коммунальных служб и нарушения или ограничения на отдельных участках дорог движения транспорта.

Напомним, сегодня погода в Украине ухудшится из-за активного циклона . Грозовые дожди с сильным ветром накроют страну, а на западе - ожидается мокрый снег.

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