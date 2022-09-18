В Україні на завтра оголошено штормове попередження

На понеділок, 19 вересня, в Україні оголошено штормове попередження. Практично по всій території країни очікується сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДСНС у Facebook .

За даними синоптиків, 19 вересня в Україні, окрім півдня, очікуються пориви вітру до 15-20 м/с. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки жовтий.

Перший рівень небезпеки (жовтий) - це рівень небезпеки, за якого погодні умови можуть призвести до порушення служб електропостачання, зв'язку, будівництва, комунальних служб та порушення чи обмеження на окремих ділянках доріг руху транспорту.

Нагадаємо, сьогодні погода в Україні погіршиться через активний циклон. Грозові дощі із сильним вітром накриють країну, а на заході очікується мокрий сніг.

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