В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение

"21 мая днем в Украине, кроме южных областей, грозы, в западных и северных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В частности, синоптики объявили первый уровень опасности.

В свою очередь в КГГА рекомендовали жителям столицы во время сильного ветра плотно закрыть окна домов, а на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.