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В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение

Фото: В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На субботу, 21 мая, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Почти на всей территории страны, включая Киев, ожидаются грозы и сильный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"21 мая днем в Украине, кроме южных областей, грозы, в западных и северных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В частности, синоптики объявили первый уровень опасности.

В свою очередь в КГГА рекомендовали жителям столицы во время сильного ветра плотно закрыть окна домов, а на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, сегодня северные регионы Украины накроют дожди.

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