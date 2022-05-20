В Україні на завтра оголошено штормове попередження
На суботу, 21 травня, в Україні оголошено штормове попередження. Майже на всій території країни, включаючи Київ, очікуються грози і сильний вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
"21 травня вдень в Україні, крім південних областей, грози, в західних і північних областях пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, синоптики оголосили перший рівень небезпеки.
У свою чергу у КМДА рекомендували жителям столиці під час сильного вітру щільно закрити вікна будинків, а на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.
Нагадаємо, сьогодні північні регіони України накриють дощі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.