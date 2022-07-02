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Грозовые дожди, ветер и град: прогноз погоды на завтра

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Киев, Суббота 02 июля 2022 15:57
Грозовые дожди, ветер и град: прогноз погоды на завтра Фото: дождь в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В воскресенье, 3 июля, на западе Украины ожидаются дожди с грозами, местами град. На остальной территории страны будет жарко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, в западных областях температура воздуха днем повысится до 28-32 градусов тепла. В центральных, северных, южных и восточных регионах Украины ожидается жара до 30-32 градусов.

Ночью температура по всей стране будет колебаться в районе 15-19 градусов тепла.

По прогнозам синоптиков, 3 июля в западных областях ожидаются грозы, днем ​​в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Грозовые дожди, ветер и град: прогноз погоды на завтра

Напомним, среднемесячная температура воздуха в июне в Киеве составила 21,7 градусов тепла. Это на 2,2 градусов выше климатической нормы. Июнь 2022 года в Киеве вошел в десятку самых теплых в истории.

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