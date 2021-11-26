В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение

На субботу, 27 ноября, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о сильном ветре.

Так, завтра ночью и утром ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. При этом на высокогорье Карпат скорость ветра составит 25-30 м/с.

Синоптики объявили первый уровень опасности.

Первый уровень опасности (желтый) - это уровень опасности, при котором погодные условия могут привести к нарушению служб электроснабжения, связи, строительства, коммунальных служб и нарушения или ограничения на отдельных участках дорог движения транспорта.