В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение

На субботу, 27 ноября, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о сильном ветре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Так, завтра ночью и утром ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. При этом на высокогорье Карпат скорость ветра составит 25-30 м/с.
Синоптики объявили первый уровень опасности.
Первый уровень опасности (желтый) - это уровень опасности, при котором погодные условия могут привести к нарушению служб электроснабжения, связи, строительства, коммунальных служб и нарушения или ограничения на отдельных участках дорог движения транспорта.
Напомним, на следующей неделе в столице ожидается снегопад.
Кроме того, в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в первый месяц зимы.