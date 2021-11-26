В Україні на завтра оголосили штормове попередження

На суботу, 27 листопада, в Україні оголошено штормове попередження. Синоптики попередили про сильний вітер.

Так, завтра вночі та вранці очікуються пориви вітру до 15-20 м/с. При цьому на високогір'ї Карпат швидкість вітру становитиме 25-30 м/с.

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Перший рівень небезпеки (жовтий) - це рівень небезпеки, при якому погодні умови можуть призвести до порушення служб електропостачання, зв'язку, будівництва, комунальних служб та порушення або обмеження на окремих ділянках доріг руху транспорту.