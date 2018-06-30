В Украине завтра начнут действовать правила округления сумм при расчетах

1 июля 2018 года прекращается чеканка и выпуск 1, 2, 5 и 25 копеек

В Украине завтра, 1 июля 2018 года, начнут действовать правила округления копеек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины в Facebook.

"Уже завтра в Украине вступят в действие правила округления. В случае отсутствия монет мелких номиналов у покупателя и продавца предприятия сферы торговли и услуг должны округлить окончательные суммы (сдачу) при любых наличных платежах согласно с правилами округления", - говорится в сообщении.

Как отмечается, согласно новым правилам, в случае, когда сумма расчета заканчивается на 1-4 копейки - она округляется до 0 в сторону уменьшения суммы. Если же сумма заканчивается на 5-9 копеек - она округляется до 0 в сторону увеличения.

Фото: правила округления (facebook.com/NationalBankOfUkraine)

В НБУ также сообщили, что 1 июля 2018 года приостанавливается чеканка и выпуск монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. Вместе с тем, планируется продолжать выпуск монет номиналами 10 и 50 копеек.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацбанк начинает выводить из оборота мелкие монеты.