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В Україні завтра почнуть діяти правила заокруглення сум при розрахунках

НовиниСуспільство    30.06.2018 - 11:04
Фото: Національний банк України (НБУ)
Фото: Національний банк України (НБУ)

1 липня 2018 року припиняється карбування та випуск 1, 2, 5 і 25 копійок

В Україні завтра, 1 липня 2018 року, почнуть діяти правила заокруглення копійок. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Національного банку України у Facebook.

"Уже завтра в Україні вступлять в дію правила заокруглення. У разі відсутності монет дрібних номіналів у покупця та продавця підприємства сфери торгівлі та послуг мають заокруглювати остаточні суми (решту) за будь-якими готівковими платежами відповідно до правил заокруглення", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, відповідно до нових правил, у разі, коли сума розрахунку закінчується на 1-4 копійки - вона заокруглюється до 0 у бік зменшення суми. Якщо ж сума закінчується на 5-9 копійок - вона заокруглюється до 0 у бік збільшення.

Фото: правила заокруглення (facebook.com/NationalBankOfUkraine)

У НБУ також повідомили, що 1 липня 2018 року припиняється карбування та випуск монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок. Разом з тим, планується продовжувати випуск монет номіналами 10 і 50 копійок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нацбанк починає виводити з обігу дрібні монети.

НБУ на 2 липня послабив курс гривні до 26,33 грн/долар НБУ вводить плату за підкріплення кас банків монетами 10 і 50 коп
Теги публікації: Національний банк України, монеты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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