В Украине завершится компания по декларированию доходов 2 мая

В Украине 2 мая завершится кампания по декларированию доходов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение и.о. главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова.

По его словам, увеличилось количество поданных деклараций. На данный момент их более 352 тыс., но и задекларировано доходов на 47 млрд грн. Прирост к прошлой декларационной кампании - 45%.

Кроме того, вдвое увеличилась сумма согласованных к уплате налоговых обязательств.

"По налогу на доходы физических лиц это почти на 1 млрд грн плюс и военного сбора на 167 млн ​​грн", - заявил он.

На сегодняшний день в Государственную фиксальную службу подано декларации 2 миллиардерами.

"Это киевляне, которые декларируют миллиардные доходы, полученные из источников за пределами Украины. Общая сумма определенных ими до уплаты налогов - более 1,1 млрд грн", - заявил Власов.

Напомним, 1 января текущего года в Украине стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в 2018 году.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Петр Порошенко задекларировал 1 млн 752 тыс. 392 гривен возмещения морального ущерба от британской телерадиовещательной корпорации ВВС.