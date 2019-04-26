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В Украине завершится компания по декларированию доходов 2 мая

Новости » Политика    26.04.2019 - 16:15
В Украине завершится компания по декларированию доходов 2 мая
Фото: ГФС (twitter.com/SFSofUkraine)

На данный момент подано более 352 тыс. декларации, но и задекларировано доходов на 47 млрд грн

В Украине 2 мая завершится кампания по декларированию доходов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение и.о. главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова. 

По его словам, увеличилось количество поданных деклараций. На данный момент их более 352 тыс., но и задекларировано доходов на 47 млрд грн. Прирост к прошлой декларационной кампании - 45%.

Кроме того, вдвое увеличилась сумма согласованных к уплате налоговых обязательств.

"По налогу на доходы физических лиц это почти на 1 млрд грн плюс и военного сбора на 167 млн ​​грн", - заявил он.

На сегодняшний день в Государственную фиксальную службу подано декларации 2 миллиардерами.

"Это киевляне, которые декларируют миллиардные доходы, полученные из источников за пределами Украины. Общая сумма определенных ими до уплаты налогов - более 1,1 млрд грн", - заявил Власов. 

Напомним, 1 января текущего года в Украине стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в 2018 году.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Петр Порошенко задекларировал 1 млн 752 тыс. 392 гривен возмещения морального ущерба от британской телерадиовещательной корпорации ВВС.

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