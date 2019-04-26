В Україні завершиться компанія з декларування доходів 2 травня

Фото: ГФС (twitter.com/SFSofUkraine)

На даний момент подано понад 352 тис. декларації, але й задекларовано доходів на 47 млрд грн

В Україні 2 травня завершиться кампанія по декларуванню доходів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в. о. голови Державної фіскальної служби України Олександра Власова.

За його словами, збільшилася кількість поданих декларацій. На даний момент їх понад 352 тис., але й задекларовано доходів на 47 млрд грн. Приріст до минулої деклараційної кампанії - 45%.

Крім того, вдвічі збільшилася сума до сплати узгоджених податкових зобов'язань.

"З податку на доходи фізичних осіб, це майже на 1 млрд грн плюс і військового збору на 167 млн грн", - заявив він.

На сьогоднішній день у Державну фиксальную службу подано декларації 2 мільярдерами.

"Це кияни, які декларують мільярдні доходи, отримані з джерел за межами України. Загальна сума визначених ними до сплати податків - понад 1,1 млрд грн", - заявив Власов.

Нагадаємо, 1 січня поточного року в Україні стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2018 році.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Петро Порошенко задекларував 1 млн 752 тис. 392 гривень відшкодування моральної шкоди від британської телерадіомовної корпорації ВВС.