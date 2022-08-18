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В Украине завели дело на "министра образования" оккупированного Мариуполя

Фото: в Украине завели дело на "министра образования" оккупированного Мариуполя (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские правоохранители заинтересовались бывшим педагогом из Мариуполя, который возглавил псевдоминистерство в оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в Мариуполе бывший работник сферы образования перешел на сторону оккупационных властей. Также правоохранители обратили внимание на четырех бывших директоров школ.

"Бывшие украинские педагоги согласились на сотрудничество с оккупационными властями РФ в Мариуполе и возглавили учебные заведения и псевдоорган, который занимается организацией образовательного процесса в городе", - говорится в сообщении.

Пятерым лицам грозит пожизненное заключение.

Напомним, что бывшего депутата Мариупольского городского совета подозревают в государственной измене.

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