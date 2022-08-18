В Україні завели справу на "міністра освіти" окупованого Маріуполя

Українські правоохоронці зацікавилися колишнім освітянином із Маріуполя, який очолив псевдоміністерство в окупації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, в Маріуполі колишній працівник сфери освіти перейшов на бік окупаційної влади. Також правоохоронці звернули увагу на чотирьох колишніх директорів шкіл.
"Колишні українські освітяни погодилися на співпрацю з окупаційною владою РФ у Маріуполі та очолили навчальні заклади та псевдоорган, який займається організацією освітнього процесу в місті", - йдеться у повідомленні.
П'ятьом особам загрожує довічне ув'язнення.
Нагадаємо, що колишнього депутата Маріупольської міської ради підозрюють у державній зраді.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.