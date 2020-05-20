В Украине засекретили данные о причинах смерти во время карантина

Отделы государственной регистрации актов гражданского состояния Министерства юстиции Украины прекратили предоставление территориальными органами Госстата вторых экземпляров актовых записей гражданского состояния и документов, удостоверяющих случаи смерти. Все данные о причинах смерти будут обнародованы после окончания карантина.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы статистики.

Как отмечается в сообщении, отделы регистрации приостановили предоставление информации с учетом постановления Кабинета министров от 11.03.2020 № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной инфекции COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Таким образом, Госстат 20 мая не обнародовал запланированые на сегодня данные по причинам смерти за март.

"В полном объеме статистическая информация о количестве умерших по причинам смерти, начиная с данных за январь-март 2020 года, будет сформирована и обнародована после окончания карантина и получения территориальными органами Госстата от соответствующих отделов регистрации вторых экземпляров актовых записей гражданского состояния и документов, удостоверяющих случаи смерти", - говорится в сообщении

Напомним, по данным Госстата, всего с начала года в Украине умерло 149 064 человек, в том числе в марте - 48 326 человек. По сравнению с прошлым годом смертность сократилась. Так, за январь-март 2019 года умерло 159 264 человек, в том числе в марте - 49 177 человек.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Госстата, за первые два месяца года в Украине умерло 100 738 человек. Грипп и пневмония официально стали причиной смерти 1 326 человек (в том числе, в январе - 621). Наиболее частая причина смерти - болезни системы кровообращения, от которых умерло 68 548 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 47 211 человек.