В Україні зареєстровано понад 7 тисяч електромобілів, - Мінекології

Перевага електромобілів - це турбота про стан довколишнього середовища, підкреслили у Мінекології

В Україні зареєстровано 7439 електромобілів. Про це повідомляє Міністерство екології та природних ресурсів у своєму Twitter.

"В Україні кількість реєстрацій електромобілів щорічно зростає. Загалом в країні їх вже 7 439. Чому треба обирати електромобілі? Це турбота про стан довколишнього середовища та економія на пальному", - зазначили у міністерстві.

В Україні кількість реєстрацій електромобілів шорічно зростає. Загалом в країні їх вже 7 439.



Чому треба обирати електромобілі? Це турбота про стан довколишнього середовища та економія на пальному. https://t.co/Yx4hqrvi8Z — Мінприроди (@Minpryrody) June 26, 2018

Нагадаємо, у березні агентство Bloomberg повідомляло, що електромобілі можуть стати дешевше автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння до 2025 року. Зокрема, прогнозується, що зниження вартості електромобілів відбудеться у зв'язку з падінням цін на акумулятори.

Згідно з інформацією видання, падіння цін буде відбуватися навіть незважаючи на зростання попиту на літій - матеріал, необхідний для виробництва літій-іонних батарей.