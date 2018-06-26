В Україні зареєстровано понад 7 тисяч електромобілів, - Мінекології

Перевага електромобілів - це турбота про стан довколишнього середовища, підкреслили у Мінекології
В Україні зареєстровано 7439 електромобілів. Про це повідомляє Міністерство екології та природних ресурсів у своєму Twitter.
"В Україні кількість реєстрацій електромобілів щорічно зростає. Загалом в країні їх вже 7 439. Чому треба обирати електромобілі? Це турбота про стан довколишнього середовища та економія на пальному", - зазначили у міністерстві.
В Україні кількість реєстрацій електромобілів шорічно зростає. Загалом в країні їх вже 7 439.— Мінприроди (@Minpryrody) June 26, 2018
Чому треба обирати електромобілі? Це турбота про стан довколишнього середовища та економія на пальному. https://t.co/Yx4hqrvi8Z
Нагадаємо, у березні агентство Bloomberg повідомляло, що електромобілі можуть стати дешевше автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння до 2025 року. Зокрема, прогнозується, що зниження вартості електромобілів відбудеться у зв'язку з падінням цін на акумулятори.
Згідно з інформацією видання, падіння цін буде відбуватися навіть незважаючи на зростання попиту на літій - матеріал, необхідний для виробництва літій-іонних батарей.