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В Україні зареєстровано понад 7 тисяч електромобілів, - Мінекології

НовиниСуспільство    26.06.2018 - 23:59
Ілюстративне фото (volvocars.com)
Ілюстративне фото (volvocars.com)

Перевага електромобілів - це турбота про стан довколишнього середовища, підкреслили у Мінекології

В Україні зареєстровано 7439 електромобілів. Про це повідомляє Міністерство екології та природних ресурсів у своєму Twitter.

"В Україні кількість реєстрацій електромобілів щорічно зростає. Загалом в країні їх вже 7 439. Чому треба обирати електромобілі? Це турбота про стан довколишнього середовища та економія на пальному", - зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, у березні агентство Bloomberg повідомляло, що електромобілі можуть стати дешевше автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння до 2025 року. Зокрема, прогнозується, що зниження вартості електромобілів відбудеться у зв'язку з падінням цін на акумулятори.

Згідно з інформацією видання, падіння цін буде відбуватися навіть незважаючи на зростання попиту на літій - матеріал, необхідний для виробництва літій-іонних батарей.

Мінекології завершує роботу над рейтингом найбільших забруднювачів навколишнього середовища В Україні 99% сміттєзвалищ не відповідають сучасним екологічним вимогам
Теги публікації: Минэкологии, электромобили  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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